藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖）に佐々木勇気八段（３０）が挑戦する第３７期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第５局が２７、２８の両日、和歌山市の和歌山城ホールで行われた。勝負は２８日午後、９１手で藤井竜王が勝ってシリーズ３勝２敗とし、竜王４連覇に「あと１勝」とした。終局後、同じ和歌山城ホール内の大盤解説会場に姿を見せた藤井竜王は、「１日