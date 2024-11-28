■バレーボール男子 全日本インカレ3回戦 専修vs中央（28日、東京体育館）【写真を見る】専修大がフルセット制しベスト8入り、パリ代表・甲斐優斗「最後決めきれて嬉しかった」【バレー全日本インカレ】大学No.1を決める全日本インカレ男子3回戦が28日に東京体育館で行われた。パリオリンピック™日本代表の甲斐優斗（21）を擁する専修大学が関東秋季リーグで敗れた中央大学にフルセット（25−21、25−19、22−25、23−25、18