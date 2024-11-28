12月使用分の電気・ガス料金は多くの地域で小幅に値下がりします。大手電力10社が発表した12月使用分の電気料金は燃料価格の下落や円高により、関西電力以外の9社で値下がりとなります。値下がり幅は平均的な家庭の使用量で前の月と比べて5円から104円です。東京電力は47円の値下がりで8821円となります。関西電力は横ばいでした。ガス料金も大手4社すべてで、35円から46円ほど値下がりします。来年1月使用分からは