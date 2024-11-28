橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「支えるって何なん？」（第44回）が28日に放送され、沙智（山本舞香）が結（橋本）に痛烈な言葉を浴びせると、ネット上には「わかる気がする…」「考えさせられる」といった声が集まった。【写真】沙智（山本舞香）の前で思いを吐露する結（橋本環奈）明日の『おむすび』場面カット翔也（佐野勇斗）は結が作った献立通りに食事