現地で見た様子とは変則ラケットを操る卓球の海外名手が日本に魅了された。24日まで福岡・北九州市立総合体育館で行われた卓球の国際大会、WTTファイナルズ福岡に出場したトルルス・モレガルド（スウェーデン）が大会を回顧。「素晴らしい雰囲気だった」と感動した街並みや日本食を紹介し、海外ファンから反響が寄せられている。何気ない風景も新鮮に映った。今大会でも激闘を繰り広げたモレガルドは北九州市内にある小倉城を