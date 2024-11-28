お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（３８）の妻でタレントの奥森皐月（２０）が２４日付けで自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「発売中のＢＲＵＴＵＳＮｏ．１０２０にちょこっと載っています「沁みる映画」のテーマでお話をさせていただきました」と書き出し、「映画好きと言ったこともないのに聞いていただけて嬉しかったです。映画は好きです。もし覚えていたらチェックしてみてください」と宣伝。続