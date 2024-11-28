自民党の裏金問題をめぐり、松山参院幹事長はきょう、参議院の政治倫理審査会に出席を求められていた安倍派の議員27人が出席する意向であることを明らかにしました。自民・立憲民主両党の参院幹部がきょう午後、国会内で会談しました。自民党側は、政倫審への出席を求められていた参院議員28人のうち、離党した1人を除く27人全員が出席し、弁明する意向であることを伝えました。自民党松山政司 参院幹事長「（臨時国会は）