メジャーリーグでフリーエージェントとなっていた菊池雄星投手（33）のロサンゼルス・エンゼルス移籍が正式決定。3年総額95億円超えの大型契約です。28日、エンゼルスの公式SNSに投稿されたのは、赤いユニフォームに身を包んだ菊池雄星投手の写真。3年総額6300万ドル、日本円で約95億1300万円の大型契約を結んだことが正式発表されました。今シーズン、25年ぶりの地区最下位に低迷したエンゼルスの救世主となれるのか。一方、MLB公