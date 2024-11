Homecomingsが、メジャー3rdアルバム『see you, frail angel. sea adore you.』を11月27日にリリース。あわせて、アルバム収録曲より「angel near you」のMVが公開された。 (関連:【映像あり】Homecomings、メジャー3rdアルバム『see you, frail angel. sea adore you.』収録「angel near you」MV) 今作は、前作『New Neighbors』から約1年半ぶり、3人体制となって初のリリース。CDには映画『三