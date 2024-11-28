著名人や政治家の不倫スキャンダルに対し、「絶対に許さない」と息巻く人たちは何者なのか。作家の鈴木涼美さんは「不倫をしていないというだけでその人たちが正義の側に立つ理由にはならない。不倫を断罪する人は、家庭の脆弱さに薄々気付いている人たちだ」という――。※本稿は、鈴木涼美『不倫論』（平凡社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78image■昭和の