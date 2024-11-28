「Travis Japan」の宮近海斗（27）と女優の葵わかな（26）が、テレビ朝日系オシドラサタデー「ホンノウスイッチ」（来年1月11日スタート、土曜午後11時）でダブル主演を務める。Travis Japan松田元太がディズニー映画で声優初挑戦、主人公・ムファサ王の弟役紙＆電子で累計78万部突破の話題作「ホンノウスイッチ」（KUJIRA／講談社「comic tint」所載）を初めてドラマ化。物心つく前からずっと一緒だった幼なじみが、大人になった