テレビ東京は２８日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、「週刊文春」らに対する名誉毀損（きそん）の民事裁判を取り下げたお笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志について言及した。長田隆専務取締役によると、吉本興業の幹部が訴訟取り下げ後に同局を訪れ、裁判終結などの報告を受けたという。長田氏は「ご説明と謝罪の言葉をいただいております。（局側から要望などはせず）ご説明を伺った形です」と説明した。松