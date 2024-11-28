県内の北アルプスで今年9月末までに起きた山岳遭難件数のうち、およそ4割が登山届を出していませんでした。これはきょう朝日町で開かれた富山、岐阜、長野の山岳遭難防止対策に取り組む連絡会議で富山県や県警などが報告したものです。それによりますと、県内で今年1月から9月までに起きた北アルプスでの山岳遭難111件のうち登山届を出していなかったのは43件、38.7％でした。件数、割合とも3県のうち2番目となっています。また、