²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê£´£²¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯Á°¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î?ÎÞ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É?¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸öÅÄ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µÇ¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢½é¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«¤¯¡£¡Ö¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¡Ö¥­¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤¿£²£°£°£´Ç¯¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£´¡Á£µÇ¯¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤é¤ì¤º¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò²ó