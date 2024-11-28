アスリートへの誹謗中傷問題を受け、政府が本格的な対応に乗り出すことが28日、分かった。選手が法的措置を取る際のサポートや相談窓口設置の支援など、関連経費としてスポーツ庁の2024年度補正予算案に約2億円を盛り込む方向。