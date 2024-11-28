「Simeji presents Z世代トレンドアワード2024」に出席した小林幸子は、「CUTIE STREET」からおねだりされ、大ヒットした「かわいいだけじゃだめですか？」ポーズを一緒に披露。芸能生活60年の小林幸子、今年デビュー「CUTIE STREET」にアドバイス「今が一番楽しいです！」年間トレンド大賞に輝いた「ギリハッピー」を「KOMOREBI」と小林らで陽気にダンスする場面も。特別枠としてSimeji SNS BUZZ賞を受賞したメンチニキも登壇。