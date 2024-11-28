臨時国会が28日、召集されました。先の衆議院選挙で「少数与党」となった石破政権が、就任後、初めての本格的論戦に臨みます。国会内から、フジテレビ政治部・阿部桃子記者がお伝えします。大荒れとなる可能性もある「綱渡り」の国会が開幕し、石破首相は「丁寧に各党の意見を聞き、国会を運営したい」と低姿勢を強調しています。臨時国会の焦点は、経済対策の裏付けとなる補正予算案の審議に加え、政治とカネの問題を受けた政治資