「Simeji presents Z世代トレンドアワード2024」が28日、都内で行われ、歌手の小林幸子（70）と、8人組アイドル「CUTIE STREET」の川本笑瑠（22）、桜庭遥花（18）、増田彩乃（21）らが登壇した。この記事の写真を見る「CUTIE STREET」は今年8月にデビューした女性アイドルグループで、“KAWAII MAKER”をコンセプトとして、原宿から世界へ“KAWAII”を発信する。ほんわかとした後輩たちに小林は「若いっていいですよね〜。本当に