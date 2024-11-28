宝塚歌劇団の花組トップ永久輝せあが28日、福岡市内で、相手娘役の星空美咲とともに、来春の博多座公演「ミュージカル『マジシャンの憂鬱』」「レヴューグロリア『Jubilee（ジュビリー）』」（来年3月8〜30日）製作発表会見に出席した。「マジシャンの憂鬱」は正塚晴彦氏の作・演出で、07年に瀬奈じゅんを中心とした月組で初演。20世紀半ばのヨーロッパを舞台に、透視能力を持つとされる青年マジシャンが、皇太子妃の事故死の真