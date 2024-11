LiSAの新曲「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」が、2025年1月放送開始のTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマに決定。また、LiSAの新たなアーティストビジュアルも公開された。 (関連:【映像あり】LiSA、新曲「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」使用の『俺だけレベルアップな件』第2期PV) 同楽曲のフィーチャリングアーテ