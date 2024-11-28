青山控股集団はアルゼンチンのリチウム塩湖の開発プロジェクトから撤退した。写真は2024年7月に稼働した現地のリチウム抽出プラント（エラメットのウェブサイトより）ここ数年、世界的なEV（電気自動車）シフトを背景に関連する鉱物資源への注目が高まり、リチウム資源が豊富な南アメリカで多数の中国企業が開発権益の買収を競った。だが、その後のリチウム相場の低迷やEVシフトの失速を受けて、中国企業の投資熱は急速に冷めつつ