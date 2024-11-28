11月29日の決算発表銘柄（予定） ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： キタック [東Ｓ] (前回15:00) ◆第2四半期決算： ラクーンＨＤ [東Ｐ] (前回15:00) 東和フード [東Ｓ] (前回14:00) 幸和製 [東Ｓ] (前回15:00) ◆第3四半期決算： トリケミカル [東Ｐ] (前回15:00) 合計5社 ※「株探」では、株