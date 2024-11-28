「今回、空白域はありません。ケチャップ数字は、前回から引き続きの（20）と（37）です。先週、今年の出現が最少の（24）が出ました。とはいえ、出たのはまだ3回め。まだ狙えると見て、最有力は（24）。次いで（10）。今年の出現は（24）に次いで少ない5回です。7月19日以来、4カ月以上も出ていない（17）と（30）も要注意」（ロト探偵・工藤氏）【ロト7 第603回 11/29（金） 予想数字】・01 10 13 22 28 30 32・02 10 13 21 24