28日15時45分、TOPIX先物期近2024年12月限は前日清算値比23.5ポイント高の2688ポイントで取引を終えた。出来高は5万6240枚だった。この日のTOPIXの現物終値2687.28ポイントに対しては0.72ポイント高。 株探ニュース