天皇皇后両陛下がインドネシアで贈られた魚「アジアアロワナ」が、12月3日から上野動物園で公開されることとなりました。東京都は12月3日から上野動物園で、天皇皇后両陛下がインドネシアで贈られたオスのアジアアロワナを公開すると発表しました。「スーパーレッド・アロワナ」という品種で去年6月、両陛下が即位後初の国際親善訪問としてインドネシアを訪問された際、当時のジョコ大統領夫妻から贈呈されたものです。上野動物園