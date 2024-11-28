熊本県阿蘇市は28日、阿蘇五岳の最高峰である高岳（標高1592メートル）で初冠雪を確認したと発表した。平年より9日、昨年より11日遅い。薄く雪化粧した阿蘇高岳=2024年11月28日午前6時47分、熊本県阿蘇市の箱石峠展望所から、城戸康秀撮影前夜から阿蘇五岳の頂上付近に雲がかかり、標高1千メートルあたりから山肌がうっすら雪化粧。観光地の草千里ケ浜（標高約1100メートル）にも1〜2センチの雪が降り積もった。午前7時すぎ