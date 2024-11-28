CDNやDDoS防御などのサービスを提供するCloudflareは、ユーザーのウェブサイトに対するHTTPリクエストの詳細ログを提供するサービス「Cloudflare Logs」があります。2024年11月24日、Cloudflare Logsで発生したバグによりログの送信処理に障害が発生し、3時間半にわたってユーザーに送信するはずだったログの約55％が失われたとCloudflareが報告しました。Cloudflare incident on November 14, 2024, resulting in lost logshttps: