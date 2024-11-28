自らを“夫婦問題詰め合わせ”と称する韓国人夫婦のリアルが描かれる。【写真】韓国留学中に監禁→妊娠した海外女性韓国で本日（11月28日）放送されるJTBCバラエティ番組『離婚熟慮キャンプ』では、とある夫婦の“問題だらけ”の日常が伝えられる。夫婦であるにもかかわらず“債務関係”だという夫婦は、妻の浪費癖に夫が不満を抱き、衝突が続いているという。夫は、自身がお金に敏感な理由を「妻が借金をした事件のためだ」と主張