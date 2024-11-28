元保護猫の女の子「メルモ」ちゃん（取材時、2歳6カ月）と、X（旧Twitter）ユーザーの飼い主・おたむ（@donchintan696）さんが出会ったのは、今から2年前の秋でした。【比較写真】虹の橋を渡った先住猫さんとメルモちゃん、見た目がそっくりです広い敷地内で地域猫の1匹として生活していたメルモちゃん。飼い主さんがはじめて出会ったとき、まだ生後6カ月ほどでした。「当時、我が家には21歳の先代猫『リリィ』がいました。メルモ