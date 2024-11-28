バスケットボールのパリ・オリンピック（五輪）日本代表、八村塁（米プロNBAレーカーズ）が日本協会の強化方針や代表のトム・ホーバスヘッドコーチ（HC）の続投を批判した問題について、ともに五輪を戦った渡辺雄太（B1千葉J）が28日、「僕はトムが日本代表のヘッドコーチとして誰よりもふさわしいと思っていますし、これは僕だけじゃなくて、今、代表に関わっている選手やスタッフのほとんどはそう思っているんじゃないかな」と