高木菜那、古賀紗理那、角田夏実、畠山愛理 角田夏実（柔道家）古賀紗理那（元バレーボール女子日本代表）畠山愛理（元新体操日本代表）高木菜那（元スピードスケート選手）が28日、都内で行われた「遊勤コーデ」ランウェイ発表会に出席。モデルデビューの発表が先日なされたばかりだが、早くもランウェイデビューを飾った。オンワード樫山が展開するレディースブランド『２３区』が10月初旬に同ブランドの定番シリ