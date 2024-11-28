17:55ブロック豪中銀総裁、豪経済開発委員会（CEDA）年次会議出席 22:30ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演 22:50クノット・オランダ中銀総裁、講演 29日 2:00レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演 感謝祭祝日のため米株式・債券市場は休場 ※予定は変更されることがあります。