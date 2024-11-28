京都府公安委員会は２８日、京都市左京区に本部を置く指定暴力団「会津小鉄会」の新たな代表に、特定抗争指定暴力団山口組の直系団体組長が就いたと官報で公示した。山口組直系の組長が他の指定暴力団トップを継承するのは異例で、警察当局が動向を注視している。関係者によると、会津小鉄会の構成員は最盛期に約１６００人いたが、昨年末時点で約４０人まで減少しており、友好関係にある山口組が支えようとしたとみられる。