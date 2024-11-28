石破首相は28日、岸田前首相と2人きりで会談した。関係者によると、岸田氏は、政治資金規正法の再改正について、企業・団体献金の廃止に反対する考えを伝えたという。会談は、石破首相が国会内の岸田氏の議員事務所を訪れ、約30分間、行われた。岸田氏は27日も「資産運用立国議連」会長として議連のメンバーとともに石破首相に緊急提言を行ったが、2人きりの会談は、石破首相の就任後初めて。関係者によると、岸田氏は、国会での政