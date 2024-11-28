ことし８月にデビューした8人組アイドルグループ「CUTIE STREET」から、桜庭遥花さん、川本笑瑠さん、増田彩乃さんの3人と、歌手・小林幸子さんらとともに「Simeji presents Z世代トレンドアワード2024」に登壇しました。【写真を見る】【CUTIE STREET・桜庭遥花】ラスボス・小林幸子に「かわいいだけじゃだめですか？」とコラボをおねだり今年で４回目の実施となった「Simeji presents Z世代トレンドアワード」。6,500万DL数を突