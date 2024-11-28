「あすけん」の開発・運営を行うaskenは11月28日、「人気スープレシピランキング」を発表した。集計期間は2024年10月1日〜10月31日、管理栄養士・道江美貴子氏が監修した公式レシピ本「あすけん公式 ほぼ100円野菜で整うスープ」(1,760円)に掲載したレシピの中から、2024年10月度にあすけんにもっとも登録数が多かったメニューをランキング化した。○人気スープレシピランキングTOP5ランキング1位となったのは、「鶏ささみと野菜の