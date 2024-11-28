主な感染症（報告数順） 手足口病304件（前週315）↓減少 【表を見る】新型コロナなど 保健所別の発生状況 感染性胃腸炎240件（前週279）↓減少 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎125件（前週183）↓減少 インフルエンザ107件（前週138）↓減少 新型コロナウイルス感染症105件（前週105） マイコプラズマ肺炎37件（前週24）↑増加 基本的な感染対策について ＊マスクの着用着用は個人の判断に委ねることとされていま