立憲民主党の参院幹部との会談後、記者団の取材に応じる自民党の松山参院幹事長＝28日午後、国会自民党派閥裏金事件に関わった旧安倍派の参院議員27人が、参院政治倫理審査会に出席する見通しとなった。自民の松山政司参院幹事長が28日、立憲民主党の斎藤嘉隆参院国対委員長に出席意向を伝えた。臨時国会は同日召集された。与野党は29日に参院政倫審の幹事懇談会を開き、年内の開催に向けて調整に入る。裏金事件は実態解明が十分