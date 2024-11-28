国民民主党・玉木雄一郎代表が28日に自身のX（旧ツイッター）を更新。年収が103万円を超えると所得税が生じる、いわゆる「103万円の壁」引き上げについて言及した。玉木氏は「ついに、『103万円の壁』を引き上げる法案を、国民民主党単独で衆議院に提出できました」と報告。「衆院選で、21議席以上を我が党に与えていただいたからこそ出来たことです。改めて全国でご支援いただいた皆様に感謝申し上げます。実現に向け仲間と