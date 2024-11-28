日本相撲協会は28日、美ノ海、琴勝峰、高安、明生、北勝富士、武将山の幕内力士が12月1日から始まる冬巡業を休場すると発表した。十両の金峰山、輝、白熊、嘉陽、玉正鳳が繰り上がって参加。秋場所を全休した横綱・照ノ富士（32＝伊勢ケ浜部屋）ら1横綱、3大関は参加する。冬巡業は12月1日に宮崎県都城市で始まり、九州、関西地方の15会場を回り、21日に沖縄市で最終日を迎える。