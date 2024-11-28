地方財政審議会の小西砂千夫会長（右）から意見書を受け取る村上総務相＝28日午前、総務省総務省の地方財政審議会（小西砂千夫会長）は28日、「年収の壁」引き上げ議論を巡り、地方自治体の財政に対する配慮を求める意見書を村上誠一郎総務相に提出した。住民税の非課税枠を引き上げた場合、自治体の大幅な税収減になるとの懸念が背景にある。意見書は、「地域社会の費用を広く分かち合う」というのが住民税の性格だと指摘。引