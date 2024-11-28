零跑汽車の中型SUV｢C10｣は約275万円からの価格設定で高機能のスマートコクピットを搭載し、高い人気を集めている（写真は同社ウェブサイトより）中国自動車市場でEV（電気自動車）の価格競争が激化する中、新興メーカーの1社の零跑汽車（リープモーター、正式社名は零跑科技）が頭角を現わしつつある。「2024年の販売台数は目標の25万台を超えそうだ。2025年は50万台の販売を目指す」。同社の朱江明CEO（最高経