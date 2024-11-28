大分市の県道で2021年、時速194キロで車を運転して死亡事故を起こしたとして、危険運転致死罪に問われた当時19歳の被告（23）に対する裁判員裁判で28日、大分地裁は、危険運転致死罪の成立を認め、懲役8年の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】時速194キロ死亡事故「危険運転」認定被告に懲役8年の判決大分地裁 この裁判は、大分市大在の県道で2021年2月、当時19歳だった被告が時速194キロで車を運転し、交差点を右折