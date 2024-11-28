衆院議員や東京地検特捜部副部長を務めた弁護士の若狭勝氏（67）が28日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。兵庫県知事選で再選した斎藤元彦氏（47）に対し、公職選挙法違反の疑いが指摘されている件に言及した。番組では斎藤知事がPR会社に支払った71万5000円の内容を精査した。メインビジュアルの企画・制作に10万円、チラシのデザインに15万円、ポスター・デザイン制作5万円、公約スライド