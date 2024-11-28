■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）11/25、NYダウ＋440ドル高、44,736ドル2）11/26、NYダウ＋123ドル高、44,860ドル3）11/27、NYダウ▲138ドル安、44,722ドル【前回は】相場展望11月25日号米国株: 米国株は主役交代、半導体関連⇒景気敏感株・中小型株へ日本株: 日経平均最高値更新のため、高度成長産業に取組み企業育成中間配当金の株買いを狙い、海外短期筋も買い転換か●2．米国株：財務長官指名を好感し株高、