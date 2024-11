Blueskyの運営企業は「ユーザーが投稿したコンテンツをAI学習に利用することはない」と明言していますが、既に第三者によってAI学習用データセットが作成される事例が発生しています。そんな中、Blueskyが「AI学習への利用に同意するか否かを明示する仕組み」を開発中であることを明らかにしました。また、AI学習への対応とは別に、Blueskyのバージョン1.95がリリースされています。Brief update on our ongoing efforts to allow