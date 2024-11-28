「ミニオン」と「銀のぶどう」がコラボレーションした関西限定スイーツブランド「ミニオンinカンサイ」のスイーツ「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」が登場！パッケージや、ふっくらとしたスポンジの触り心地が再現された「ミニオンinカンサイ スクイーズマスコット」がラインナップされます。 銀のぶどう ガチャ「ミニオンinカンサイ スクイーズマスコット」  価格：1回300円（税込）発売日：2024年11月下