日本テレビで放送された探偵・ミステリードラマが、TVerで視聴できる「日テレ探偵・ミステリードラマ特集」が、きょう28日からスタートする。【写真】金田一シリーズ以外も！『日テレ探偵・ミステリードラマ特集』がスタート『金田一少年の事件簿』シリーズはこれまで、堂本剛（1995、96年）、松本潤（2001年）、亀梨和也（05年）、山田涼介（13、14年）、道枝駿佑（22年）が魅力あふれる“金田一少年”を表現してきた。今回、