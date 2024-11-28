『青い壺』（有吉佐和子 著）文春文庫11月28日朝、「NHK NEWS おはよう日本」で放送された有吉佐和子さんの『青い壺』が、大きな話題となっている。四十数年前に刊行された作品は、なぜ"再発見”されたのか。その経緯を明かした記事を再公開する。（初出：文春オンライン2024年4月9日配信。年齢、肩書、部数は当時のまま）◆◆◆亡くなって今年で40年になる小説家・有吉佐和子。13年前に復刊された連作短編集が、最近売り上げ