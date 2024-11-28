舞台「おちか奮闘記」（東京・三越劇場、来年1月2日初日）の取材会が28日、都内で行われ、舞台初主演の演歌歌手・丘みどり（40）と、俳優の三田村邦彦（71）の仲良しエピソードが語られた。この記事の写真を見る原作は、劇作家でもあった川口松太郎氏の名作「浪花女」。「おちか奮闘記」とタイトルを新たにし、明治初期の大阪を舞台に、浄瑠璃の世界で生きる人々を描く。二人は、三田村が出演するロケ番組で共演し、2021年にはデュ